استمع لشرح عن الاستعدادات للأمطار.. وزير الطاقة يزور مقر "تنظيم المياه والكهرباء"

وتفقّد خلال زيارته أعمال الإنشاءات الجديدة لمراكز الهيئة الأربعة التي وجّه بإنشائها، والتي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المستهلك من خلال مركز الاتصال لاستقبال اتصالات المستهلكين والإجابة عن استفساراتهم، ومركز رعاية المستهلك؛ لمراقبة جودة إغلاق الشكاوى من مقدمي الخدمة، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات لمتابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية، إضافةً إلى مركز المعلومات للرصد الإعلامي وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.