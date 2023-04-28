بعد إجلائهم من السودان.. وصول طائرة إندونيسية إلى جدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا

يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان، إلى جدة، وأعلنت إنجاز أول عملية إجلاء من بينهم مواطنون سعوديون، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون؛ في عملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية، بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.