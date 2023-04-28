بعد إجلائهم من السودان.. وصول طائرة إندونيسية إلى جدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا

وصلت إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة، طائرة إندونيسية وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان؛ بحسب "الإخبارية".
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وبإشراف ومتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان، إلى جدة، وأعلنت إنجاز أول عملية إجلاء من بينهم مواطنون سعوديون، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون؛ في عملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية، بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.