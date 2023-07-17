رئيس الوزراء المصري يشيد بالتعاون المثمر مع "أكوا باور" السعودية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" ماركو أرتشيلي، وحضره نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، القنصل العام بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور".