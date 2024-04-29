"هطولات وعواصف وبرديات".. قراءة تفصيلية للحالة الممطرة وأجوائها بمناطق المملكة

تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية، إلى استمرار تأثر بعض مناطق المملكة في هذه الأثناء بسحب ركامية مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تتركز في هذه الأثناء في أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وتشمل أجزاء من منطقة مكة وجنوب الطائف وأجزاء من منطقة الباحة وشرق منطقة الرياض.
وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية وفق موقع "طقس العرب"، إلى تجدد نشاط السحب الركامية تدريجيًّا مع مرور ساعات النهار على أنحاء عدة من جنوب غرب وغرب المملكة وخاصة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع توقعات بأن تشهد هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات؛ مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب وتشكل السيول في بعض المناطق.
كما تشمل السحب الركامية أنحاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وتبوك، والمحافظات الشمالية والشمالية الغربية من منطقة الرياض إداريًّا، وتمتد لشمال المنطقة الشرقية وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض الأنحاء، وتكون الرياح نشطة السرعة في مناطق عدة، وتكون قوية السرعة بشكل مفاجئ مع مرور السحب الرعدية، وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية مؤقتة خاصة في أجزاء من المنطقة الوسطى.