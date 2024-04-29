"هطولات وعواصف وبرديات".. قراءة تفصيلية للحالة الممطرة وأجوائها بمناطق المملكة

كما تشمل السحب الركامية أنحاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وتبوك، والمحافظات الشمالية والشمالية الغربية من منطقة الرياض إداريًّا، وتمتد لشمال المنطقة الشرقية وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض الأنحاء، وتكون الرياح نشطة السرعة في مناطق عدة، وتكون قوية السرعة بشكل مفاجئ مع مرور السحب الرعدية، وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية مؤقتة خاصة في أجزاء من المنطقة الوسطى.