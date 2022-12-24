"كبار العلماء" تدعو حكومة أفغانستان إلى تطبيق تعاليم الدين الإسلامي بشأن تعليم المرأة

وأوضحت أن الإسلام بتشريعه المحكم، ودستوره الكامل، حفظ لكل إنسان من ذكر وأنثى حقوقه، وبيّن واجباته، قال الله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً)، وقال سبحانه: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)، وقال جل وعلا: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).