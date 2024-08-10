القيادة تُعزِّي رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.