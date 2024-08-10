القيادة تُعزِّي رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين ألا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ سقوط طائرة مدنية في ولاية ساو باولو، وما نتج عن ذلك من وفيات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا ألا تروا أي سوء".