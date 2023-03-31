"السديس" يدشّن الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة.
يأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي؛ حيث تم استبدال الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب.
وتم تصنيع الحاجز الجديد من النحاس النقي، ويبلغ طوله ٨٧ مترًا بارتفاع متر واحد، ويتكوّن من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة.
ويحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثل لقوائم دواليب المصاحف، مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية، بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية.