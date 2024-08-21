خلال 45 يومًا.. "الالتزام البيئي" يُصدر 882 تصريحًا لمنشآت تنموية لتحقيق التنمية المستدامة

وبيّن التقرير أن التصاريح الصادرة تنوعت بين "إنشائي وتشغيلي"، وجاءت منطقة الرياض أولًا بـ 334 تصريحًا، والمنطقة الجنوبية بـ190 تصريحًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 188 تصريحًا، والمنطقة الشرقية بـ 125 تصريحًا، ثم منطقتا جازان والمدينة المنورة بـ51 و37 تصريحًا على التوالي.