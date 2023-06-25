ضمن برنامج "وقايتك.. كمامتك" توزيع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًّا في الحرم

وزّعت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية -ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية- برنامج "وقايتك.. كمامتك" أكثر من 100 ألف كمامة.
وبيّن مدير عام الوقاية والرعاية الصحية الأستاذ حسن السويهري، أن البرنامج صحي ووقائي يهدف إلى أن يمكّن الحجاج من أداء عباداتهم في أجواء صحية تمنع تناقل العدوى، وأضاف أن الرئاسة وزعت أكثر من (100) ألف كمامة يوميًّا، على ضيوف بيت الله الحرام، ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأضاف السويهري أنه من خلال برنامج "وقايتك.. كمامتك" لموسمه الثالث والذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية ولبس الكمامة؛ تم تخصيص فريق عمل يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام، عبر عدد من الفِرَق الميدانية و(الكونترات) الموجودة داخل المسجد الحرام.
ولفت "السويهري" إلى أن هذه الجهود تأتي بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية سعادة الأستاذ محمد الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بالعمش؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.