ضمن برنامج "وقايتك.. كمامتك" توزيع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًّا في الحرم

وبيّن مدير عام الوقاية والرعاية الصحية الأستاذ حسن السويهري، أن البرنامج صحي ووقائي يهدف إلى أن يمكّن الحجاج من أداء عباداتهم في أجواء صحية تمنع تناقل العدوى، وأضاف أن الرئاسة وزعت أكثر من (100) ألف كمامة يوميًّا، على ضيوف بيت الله الحرام، ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.