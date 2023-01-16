"مفتي المملكة" يدشن برنامج التوعية الفكرية تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"

وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر المستشار والمشرف على البرنامج، أن البرنامج سيقام في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع إمارات المناطق وفروع الشؤون الإسلامية وإدارات التعليم، كما تقوم إدارة الإعلام بتغطيتها إعلاميًّا بالتنسيق مع القنوات الرسمية، ويشارك في تنفيذ البرنامج مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء من مفوضي الإفتاء والمستشارين المتخصصين في موضوعات الأمن الفكري، مع مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بهذا الجانب، من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.