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السفارة السعودية في ستوكهولم تحتفل باليوم الوطني الـ 94 بحضور نائب وزير الخارجية السويدي
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في ستوكهولم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94، بحضور معالي نائب وزير الخارجية السويدي السيد داغ هارتيليوس.
وشهد الحفل حضورًا واسعًا من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين السويديين، بالإضافة إلى رؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي في السويد، ورجال الأعمال والشخصيات العامة وممثلي القطاع الخاص.
كما شارك في الاحتفال عدد من الطلبة السعوديين الدارسين في السويد، مما أضفى على المناسبة طابعًا وطنيًا مميزًا.