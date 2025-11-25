"دار جلوبال" تقرع جرس افتتاح بورصة لندن مع انتقالها إلى فئة الشركات التجارية وترسّخ حضورها العالمي من الرياض

كما تعاونت الشركة مع أكثر من عشر شركات فاخرة مرموقة حول العالم، من بينها: منظمة ترامب، أستون مارتن، أوتوموبيلي لامبورغيني، إيلي صعب، باغاني أوتوموبيلي، فندي، ميسوني، فنادق دبليو، وماريوت ريزيدنسز، لتقديم مشاريع متميزة توفر للمشترين الأوائل تجارب معيشية واستثمارية عالية القيمة داخل السعودية وخارجها.