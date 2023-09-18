في القنفذة.. علاج حالة نادرة لمريضة حملت خارج الرحم

وقام الفريق الطبي بشرح الحالة للمريضة وأسرتها ومدى ندرة هذا النوع من الحمل المنتبذ وخطورته، وكذلك طرق علاجه، حيث إن مثل هذه الحالات المعقدة تحمل مخاطر عالية كحدوث نزيفٍ أو تمزقٍ في الرحم.