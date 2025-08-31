وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (31) موقعًا
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (31) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، تقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة عقلة الصقور وتستمر لمدة أسبوع، وفي مجمع الرعاية الراقية الطبي بمحافظة الرس لمدة يوم، وللرجال في مركز البندرية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للنساء في متوسطة وثانوية تعليم الكبيرات بمحافظة الرس لمدة يوم واحد، في حين تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز بدائع الضبطان وذلك لمدة ثلاثة أيام، وفي أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وللنساء في ابتدائية التحفيظ الثالثة ومتوسطة التحفيظ الثانية بمحافظة الرس، والثانوية الثانية بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهم، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة وثانوية مركز الطراق لمدة يومين، وفي مجمع مركز الخشيبي التعليمي، وللرجال في مقر جامعة القصيم بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في الابتدائية الثالثة بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهم.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للنساء في ابتدائية المواهب بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في ثانوية الملك فهد بأبها لمدة يومين، وفي مجمع عاصم بن أبي النجود التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم، ويوم الثلاثاء في مجمع الفتح التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وفي فرع جامعة بيشة بمحافظة النماص، وللنساء في ثانوية الرقيطاء بمحافظة بيشة لمدة يوم لكل منهم.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في ثانوية سعد بن عبادة بدومة الجندل، ومتوسطة فيصل بن فهد بالقريات، وللنساء في المتوسطة الثانية والابتدائية السادسة بالقريات، ومجمع الابتدائية والمتوسطة الأولى بدومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء اليوم، بمدينة الدمام في الابتدائية الثانية والعشرون، وفي الابتدائية الحادية والخمسون، ويوم الاثنين في المتوسطة السادسة والثلاثون، وفي الثانوية الثانية والثلاثون لمدة يوم لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز حلي لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز حلي لمدة ثلاثة أيام.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في منتزه غابة رغدان بمنطقة الباحة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال لمدة ثلاثة أيام، وفي محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتُعدُّ من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.