وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (31) موقعًا

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، تقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة عقلة الصقور وتستمر لمدة أسبوع، وفي مجمع الرعاية الراقية الطبي بمحافظة الرس لمدة يوم، وللرجال في مركز البندرية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للنساء في متوسطة وثانوية تعليم الكبيرات بمحافظة الرس لمدة يوم واحد، في حين تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز بدائع الضبطان وذلك لمدة ثلاثة أيام، وفي أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وللنساء في ابتدائية التحفيظ الثالثة ومتوسطة التحفيظ الثانية بمحافظة الرس، والثانوية الثانية بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهم، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة وثانوية مركز الطراق لمدة يومين، وفي مجمع مركز الخشيبي التعليمي، وللرجال في مقر جامعة القصيم بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في الابتدائية الثالثة بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهم.