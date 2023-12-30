إلغاء السوبر التركي: الملاعب الرياضية خارج التسويق السياسي!

عُرفت المملكة بابتعادها عن أسلوب خلط السياسة بالرياضة أو الأيديولوجيا في الدين، وعدم استثمار المحافل والفعاليات لتسويق المواقف والشخصيات السياسية وتصديرها للآخرين، كذلك حمل اللافتات وغيرها من المسالك التي لا تخدم الهدف الأسمى من هذه الفعاليات الشبابية التي يجب ألا تخرج عن الأُطر المرسومة لها.