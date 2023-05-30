7 متورّطين وبزات عسكرية وقائدهم تاجر المخدرات "أبو سلة".. هؤلاء هم خاطفو المواطن السعودي بلبنان

كشفت مصادر إخبارية أن عملية اختطاف المواطن السعودي في لبنان، الذي تم تحريره اليوم في عملية نوعية للجيش اللبناني، تمّت عبر سيارتيْن مسروقتيْن كانتا تقلان 7 أشخاص؛ تعرَّف الجيش اللبناني على 4 منهم، ودهم منازلهم في البقاع، وتحديداً في منطقة الهرمل المحسوبة كمعقل لـ "حزب الله".