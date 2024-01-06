محليات

"إكسبو 2030" وكأس العالم 2034 يرفعان الطلب على الأسمنت في السعودية

"إكسبو 2030" وكأس العالم 2034 يرفعان الطلب على الأسمنت في السعودية

سيشهد الطلبُ على الأسمنت في المملكة العربية السعودية بداية من العام الجاري 2024، ارتفاعًا بنسبة "3%" من حيث الكميات، مقارنة بانخفاض بنسبة "8%" في العام الماضي.

وشهدت الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 تراجعًا في الشحنات المحلية إلى حوالي "43" مليون طن، إلا أن ارتفاع الطلب سيأتي بشكل أساسي مع المشاريع العملاقة بفضل الإنفاق الحكومي.

ووفقًا لموقع "cement" المتخصص في أخبار الأسمنت عالميًّا: بلغت حصة السعودية في النصف الأول من العام الماضي "44%"، أو "44" مليار دولار، من إجمالي "101" مليار دولار من المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حوالي "35%" من القيمة الإجمالية المقدرة بنحو "3" تريليونات دولار لسلسلة المشاريع في المنطقة.

وتعزّز استضافةُ معرض "إكسبو 2030"، واستضافةُ كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، ومشاريع تطوير البنية التحتية، إلى جانب القطاع السكني الذي يشهد كذلك نموًّا كبيرًا؛ الطلبَ على الأسمنت في السعودية لعدة سنوات مقبلة.

يذكر أن صناعة الأسمنت تعدّ واحدة من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة في العالم؛ حيث تزيد تكاليف الوقود والطاقة عادة أكثر من "30%" من التكلفة الإجمالية للإنتاج؛ وفقًا لشركة الأبحاث العالمية "Technavio".

إكسبو 2030
كأس العالم 2034

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