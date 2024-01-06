"إكسبو 2030" وكأس العالم 2034 يرفعان الطلب على الأسمنت في السعودية

ووفقًا لموقع "cement" المتخصص في أخبار الأسمنت عالميًّا: بلغت حصة السعودية في النصف الأول من العام الماضي "44%"، أو "44" مليار دولار، من إجمالي "101" مليار دولار من المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حوالي "35%" من القيمة الإجمالية المقدرة بنحو "3" تريليونات دولار لسلسلة المشاريع في المنطقة.