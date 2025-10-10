"الخدمات الطبية" بالداخلية تطلق حملة "حنا معك" تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية

أطلقت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلةً بـمركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، اليوم، حملة "حنا معك"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف الـ10 من أكتوبر من كل عام.