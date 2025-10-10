"الخدمات الطبية" بالداخلية تطلق حملة "حنا معك" تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية

أطلقت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلةً بـمركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، اليوم، حملة "حنا معك"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف الـ10 من أكتوبر من كل عام.
وتتضمن الحملة إقامة فعاليات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتقديم رسائل داعمة للتوازن النفسي والسلوك الصحي.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز دورها المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الصحي، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين صحة المجتمع وجودة حياته.