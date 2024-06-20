18 درجة فرق بين أبها والدمام.. "المسند": غداً أطول نهار وأقصر ليل

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن ما بين أبها والدمام نهاراً حوالي 18 درجة مئوية.
وقال "المسند": غداً 21 يونيو تتعامد الشمس على مدار السرطان وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس حوالي 152,400,000كم.
وأشار إلى أن يوم غد الجمعة سيكون أطول نهار وأقصر ليل. وأضاف أن طول فصل الصيف 93 يوماً و 15 ساعة.
وأردف "المسند": اليوم دخول طالع الدبران (تويبع) وهو نجم نير أحمر، وبعده عن الأرض 65 سنة ضوئية يقع على امتداد خط نجوم حزام الجوزاء الثلاثة تقريباً، وسُمي الدبران لأنه يأتي في دبر الثريا ويُسمى في نجد تويبع لأنه يتبع الثريا وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا، والدبران يقع في برج الثور.
وتابع بالقول: العرب قالت إذا طلع الدبران يبست الغدران وتوقدت الحزان وكرهت النيران واستعرت الذبان.