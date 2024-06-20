18 درجة فرق بين أبها والدمام.. "المسند": غداً أطول نهار وأقصر ليل

وأردف "المسند": اليوم دخول طالع الدبران (تويبع) وهو نجم نير أحمر، وبعده عن الأرض 65 سنة ضوئية يقع على امتداد خط نجوم حزام الجوزاء الثلاثة تقريباً، وسُمي الدبران لأنه يأتي في دبر الثريا ويُسمى في نجد تويبع لأنه يتبع الثريا وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا، والدبران يقع في برج الثور.