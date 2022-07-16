ما المعادلة الرابحة التي وضعها ولي العهد لمعالجة أزمتي الطاقة والتغير المناخي؟

حازت أزمتا الطاقة والتغير المناخي، على نصيب وافر من كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت اليوم (السبت) في مركز الملك عبدالله للمؤتمرات في جدة.. ويتجاوب اهتمام ولي العهد بقضية الطاقة، مع ما تشكله من تحدٍّ كبير حاليًا يواجه العالم؛ بسبب ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمداد، التي خلقها الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق الطاقة العالمية، كذلك تفاقم التحديات البيئية الناجمة عن التغير المناخي.