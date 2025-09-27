فنون تقليدية سعودية من إبداع طلاب "وِرث" تحضر في ديربي مدريد

كشف المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) عن مشاركته في ديربي مدريد الإسباني الذي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحضرت الفنون التقليدية السعودية في هذا الحدث العالمي من خلال عمل فني لكرة القدم من السدو، وقطع ضيافة فاخرة نفذها طلاب برنامج تلمذة الأبواب النجدية، إضافة إلى هدايا تذكارية لكبار الشخصيات داخل قاعة كبار الزوار تحاكي تصميم العمل الفني.
وأوضح المعهد أن مشاركته جاءت بالتعاون مع "طيران الرياض" الشريك الرسمي لملعب أتلتيكو مدريد، الذي أصبح اسمه "ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو"، مشيرًا إلى أن حضور الفنون التقليدية السعودية سيستمر بشكل دائم في الملعب ابتداءً من هذا اللقاء الكبير.
ويعمل المعهد الملكي للفنون التقليدية على تمكين قطاع الفنون التقليدية والقدرات الوطنية عبر برامج تعليمية وثقافية ومجتمعية، إضافة إلى تحفيز التوثيق والبحث والابتكار لبناء سوق حيوي مستدام يضمن ازدهار الفنون التقليدية السعودية محليًا ودوليًا.
ويُعد المعهد جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية والترويج للفنون التقليدية السعودية، من خلال دعم الممارسين والقدرات والمواهب الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، حفاظًا على أصولها وتعزيز حضورها عالميًا.