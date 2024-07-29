"قهوة رقميون" تستضيف "الجراح" للتحدث عن كيفية حوكمة لجان الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟

تستضيف "قهوة رقميون"، يوم الاثنين 5 أغسطس، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، للتحدث عن "كيفية حوكمة لجان الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟"، وذلك في لقاء يحاوره فيه حمد الشمري، ويحضره جمع غفير من المهتمين بالتسويق والاتصال المؤسسي، في مساحة جيم بحي النرجس في مدينة الرياض.
ويشرح "الجراح"، "كيفية حوكمة لجان الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟" من خلال 5 محاور تتضمن، لماذا نحتاج أمانة للاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟ وخطوات تنظيم الجهود الاتصالية لعدد من الجهات المترابطة، وكيفية تطوير وقياس أثر الجهود الاتصالية؟ وماهي أهم المهارات التي يحتاجها المتخصص في الاتصال المؤسسي؟
وتُعد منظومة الصناعة والثروة المعدنية من الجهات السبّاقة في حوكمة وتنظيم اللجان الاتصالية.
يذكر أن "قهوة رقميون" هي أحد منتجات مبادرة رقميون والتي تهدف إلى تقديم التوجيهات والإرشادات في مجالات التسويق والاتصال، وتعقد لقاءات بشكل دوري في مدينة الرياض، وتستضيف خبراء متخصصين لمناقشة مواضيع متعلقة بالتسويق الاستراتيجي والتواصل المؤسسي، ويهدف اللقاء إلى تبادل المعرفة، والإجابة على الاستفسارات، *وبناء علاقات مهنية في مجالات التسويق والاتصال المؤسسي.