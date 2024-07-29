"قهوة رقميون" تستضيف "الجراح" للتحدث عن كيفية حوكمة لجان الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟

تستضيف "قهوة رقميون"، يوم الاثنين 5 أغسطس، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، للتحدث عن "كيفية حوكمة لجان الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية؟"، وذلك في لقاء يحاوره فيه حمد الشمري، ويحضره جمع غفير من المهتمين بالتسويق والاتصال المؤسسي، في مساحة جيم بحي النرجس في مدينة الرياض.