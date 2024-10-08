"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وجذم وميسان والعرضيات والقنفذة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان والدرب وبيش وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.