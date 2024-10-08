"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الأربعاء.