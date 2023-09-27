"نحلم ونحقق".. "تراحم" ولجانُها الفرعية بالمناطق تحتفي باليوم الوطني 93

وألقى الأمين العام لـ"تراحم" صقر بن محمد القرني، كلمته الافتتاحية، والتي عبّر من خلالها عن أن اليوم الوطني يمثل حقبة تاريخية عظيمة وصورًا مشرفة لوحدة الصف والكلمة، منذ أن أرسى الملك عبدالعزيز آل سعود قواعد الحكم وحتى يومنا هذا.