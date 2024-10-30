"الجدعان": القطاع غير النفطي يشكّل 52% من الاقتصاد والمملكة رائدة في تلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح "الجدعان"؛ خلال مشاركته في جلسة حوارية، بعنوان "كيف ستتعامل المؤسسات المالية مع المخاطر في عالم يزداد تشتتاً؟" ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، أن 87% من مستهدفات رؤية 2030 تسير على المسار الصحيح، وأن المملكة تستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لتراوح بين 35 و40% بحلول عام 2030.