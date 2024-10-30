"الجدعان": القطاع غير النفطي يشكّل 52% من الاقتصاد والمملكة رائدة في تلبية احتياجات المستثمرين

أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن السعودية تُعَدُّ من أكثر دول العالم قدرةً على تلبية احتياجات المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي يشكّل 52% من الاقتصاد بفضل جهود رؤية 2030.
وأضاف "الجدعان"؛ أن قطاع السياحة يشهد نمواً هائلاً يعكس التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
وأوضح "الجدعان"؛ خلال مشاركته في جلسة حوارية، بعنوان "كيف ستتعامل المؤسسات المالية مع المخاطر في عالم يزداد تشتتاً؟" ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، أن 87% من مستهدفات رؤية 2030 تسير على المسار الصحيح، وأن المملكة تستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لتراوح بين 35 و40% بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن التجارة العالمية تنمو رغم الأنباء السلبية التي تشهدها الساحة الدولية، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وشدَّد "الجدعان"؛ على أن معالجة الديون السيادية تمثل تحدياً كبيراً ناقشته المملكة على المستوى العالمي، مع العمل على إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسارٍ مستدامٍ وتحقيق معدلات دين أقل.
وأوضح "الجدعان"؛ أن رؤية السعودية 2030 قدّمت الكثير، ولاسيما فيما يتعلق بنمو الناتج غير النفطي، وانخفاض البطالة إلى قرب المستويات المستهدفة في 2030.