ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة: المملكة تدعم الأمة الإسلامية بشتى الصور

من جانبه، عبّر المعتمر ريبوان بن عبدالله من مملكة ماليزيا، عن شكره لقيادة المملكة على استضافته ضمن البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة المسلمين ورعايتهم.