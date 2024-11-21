ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة: المملكة تدعم الأمة الإسلامية بشتى الصور

أعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استضافتهم لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.
وثمّنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم الخدمات المتكاملة لهم لأداء مناسكهم في أجواء روحانية.
فقد أعرب المعتمر حنفي بن حمزة من مملكة ماليزيا، عن سعادته البالغة بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، منوهاً بما تقدمه المملكة من دعم وعطاء لجميع المسلمين بشتى الصور، ومن ذلك تسخير الإمكانات لضيوف البرنامج.
من جانبه، عبّر المعتمر ريبوان بن عبدالله من مملكة ماليزيا، عن شكره لقيادة المملكة على استضافته ضمن البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة المسلمين ورعايتهم.
بدورها ثمّنت المعتمرة نوراسني بنت محمد سوه، من ماليزيا استضافتها في البرنامج، وعبرت عن سعادتها وسرورها بذلك.
أما المعتمر أوتوماكي من اليابان، فقد وصف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بالمتميز الذي يقدم خدمة راقية تساعد ضيوف البرنامج على أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، مقدماً شكره لقيادة المملكة ولوزارة الشؤون الإسلامية على ما وجده منذ وصوله إلى المملكة من حفاوة وحسن استقبال وخدمات متميزة.