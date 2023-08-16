"النجاشي": النساء أكثر إصابة بـ"التصلب المتعدد" من الذكور

في خطوة مهمة لتعزيز الوعي والمعرفة بشأن مرض التصلب المتعدد، نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد بمحافظة جدة لقاء توعوياً ناجحاً بعنوان "7 زوايا طبية" استهدف فيه (260) ممارسًا صحيًا، وعقد في قاعة افتراضية عبر منصة الزوم.
شارك في اللقاء مجموعة متميزة من الأطباء والأخصائيين الذين يعملون في مجال التصلب المتعدد، وقدموا محاضرات متخصصة تتناول جوانب متعددة للمرض.
وتناولت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة هند النجاشي التعريف بمرض التصلب المتعدد وأعراضه وطرق تشخيصه ومدى انتشاره موضحةً أن النساء هم أكثر إصابة بهذا المرض من الذكور.
في حين تحدثت الدكتورة لوجين إدريس استشارية طب وجراحة العيون عن تأثير المرض على العين مشيرة إلى أن أعراض التصلب المتعدد في العين هي الأعراض الأولى التي تظهر إثر الإصابة بالمرض ويعد التهاب العصب البصري هو أول مشكلات العين وأكثرها شيوعًا، وعن مرض التصلب المتعدد وصحة المسالك البولية تحدثت الأستاذة الدكتورة مي بانخر، المتخصصة بالمثانة العصبية في اللقاء عن الوظيفة الطبيعية للمثانة وتأثيرات مرض التصلب المتعدد عليها وطرق تشخيصها.
وفي جانبٍ آخر تطرق أخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن الزهراني إلى مرض التصلب المتعدد من منظور العلاج الطبيعي والوقت المناسب للبدء فيه وكيفية تدخل هذا النوع من العلاج مع المرضى المصابين، كما تناولت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هبة فوال التغذية العلاجية وأمراض المناعة الذاتية وأهمية الرياضة والحميات الغذائية.
واختتم اللقاء بالحديث عن التصلب المتعدد والصحة النفسية مع استشاري الطب النفسي العصبي الدكتور سامي سعد حيث ركز على أسباب الاكتئاب والقلق والأعراض الذهنية لدى المصابين بالتصلب المتعدد.
من جهتها وجهت مدير التواصل المؤسسي بجمعية وسم للتصلب المتعدد منال الجعيد كلمة شددت فيها على أهمية هذا اللقاء التوعوي وأثره المباشر على تحسين رعاية المرضى المصابين بالتصلب المتعدد. كما أعربت عن امتنانها للمتحدثين والمشاركين على جهودهم المستمرة في مكافحة هذا المرض وتوعية المجتمع بأهميته.
يأتي هذا اللقاء التوعوي في إطار الجهود المستمرة لرفع الوعي بمرض التصلب المتعدد وتحسين رعاية المرضى. ويعكس التزام الجمعيات المتخصصة في هذا المرض بتوفير المعلومات اللازمة للعاملين في المجال الطبي، ليكونوا على دراية بأحدث الابتكارات والمعالجات المتاحة. إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتفهم لدى الممارسين الصحيين وتحسين جودة الرعاية التي يقدمونها لمرضى التصلب المتعدد.
ومن المخطط أن يتم تنظيم مزيد من اللقاءات التوعوية وورش العمل في المستقبل، بهدف زيادة الوعي وتعزيز التعاون بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتأمل المؤسسات الطبية والمشاركون في هذا اللقاء أن يسهم ذلك في تحسين حياة المرضى المصابين بالتصلب المتعدد.