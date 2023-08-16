"النجاشي": النساء أكثر إصابة بـ"التصلب المتعدد" من الذكور

في حين تحدثت الدكتورة لوجين إدريس استشارية طب وجراحة العيون عن تأثير المرض على العين مشيرة إلى أن أعراض التصلب المتعدد في العين هي الأعراض الأولى التي تظهر إثر الإصابة بالمرض ويعد التهاب العصب البصري هو أول مشكلات العين وأكثرها شيوعًا، وعن مرض التصلب المتعدد وصحة المسالك البولية تحدثت الأستاذة الدكتورة مي بانخر، المتخصصة بالمثانة العصبية في اللقاء عن الوظيفة الطبيعية للمثانة وتأثيرات مرض التصلب المتعدد عليها وطرق تشخيصها.