رئاسة الحرمين تطلق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج.. غدًا

كما ترتكز الخطة على التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تناغم وتعاضد وتكاتف بناء ومثمر، فضلًا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدّمة في الحرمين الشريفين، وحرصًا على سلامة الحجاج، فضلًا عن الحرص على انسيابية الحركة وتدفّق الحشود من وإلى الحرمين الشريفين، وإعطاء الأولوية لرقمنة خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية، والمنصات الإلكترونية، التي تسهم، بإذن الله عز وجل، في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم.