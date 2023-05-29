"رواسي العقارية" تستقبل "بن شيهون" وكيل إطارات هانكوك الكورية

وتعد مجموعة بن شيهون السعودية، والتي تأسست منذ أكثر من 56 عامًا، ومقرها في المملكة، من الشركات الكبيرة في المملكة التي توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بالسيارات والمركبات الشخصية والتجارية، ومنها: البطاريات وزيوت التشحيم، وإطارات السيارات، والمعدات، والمنتجات الصناعية، وغيرها الكثير.