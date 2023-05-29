"رواسي العقارية" تستقبل "بن شيهون" وكيل إطارات هانكوك الكورية

وقعت شركة رواسي العقارية، "المسوق الحصري" لصناعية الشمال النموذجية، خلال الفترة الماضية اتفاقًا مع مجموعة "بن شيهون للتجارة" على وجودهم في صناعية الشمال النموذجية لخدمة العملاء، من خلال توفير أنواع واسعة ومتعددة ومتنوعة من الإطارات الكورية والصينية للمركبات المتنوعة، ومنها : هنكوك، الوفين، أوتوبوكس، وغيرها.
وتعد مجموعة بن شيهون السعودية، والتي تأسست منذ أكثر من 56 عامًا، ومقرها في المملكة، من الشركات الكبيرة في المملكة التي توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بالسيارات والمركبات الشخصية والتجارية، ومنها: البطاريات وزيوت التشحيم، وإطارات السيارات، والمعدات، والمنتجات الصناعية، وغيرها الكثير.
ويُعد وجود "مجموعة بن شيهون للتجارة" في صناعية الشمال، إضافة كبيرة ومميزة لتلبية حاجات المستهلكين والعملاء المختلفة في صناعية الشمال.
وخلال التوقيع، مثل فؤاد بن شيهون، المدير العام لمجموعة بن شيهون للتجارة، فيما مثل شركة رواسي العقارية رئيس مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى.
وأعلنت شركة رواسي العقارية عن سرورها بانضمام "مجموعة بن شيهون" كأول وكيل إطارات وبطاريات سيارات يوجد في صناعية الشمال لتقديم خدمة أفضل للعملاء.