انتهى عقده.. هدم وإزالة موقع استثماري على شاطئ جزيرة المرجان بجازان "صور"

وبيّنت "الأمانة" أن عملية الإزالة تأتي ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المنطقة، مؤكدة أنها مستمرة في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، واعتبارها منظراً غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيرة إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة.