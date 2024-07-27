انتهى عقده.. هدم وإزالة موقع استثماري على شاطئ جزيرة المرجان بجازان "صور"

استعادت أمانة منطقة جازان موقعاً استثمارياً بعد انتهاء عقده، وباشرت أعمال هدم وإزالة المتنزه بكورنيش جزيرة المرجان؛ لتحويله متنفساً عاماً لسكان جازان وزوّارها.
ووقف أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني؛ على أعمال الهدم والإزالة للمتنزه؛ متفقداً ميدانياً سير العمل والإجراءات التنفيذية المتخذة. تأتي الإزالة عقب انتهاء العقد الاستثماري للموقع، إذ تسعى "الأمانة" لفتح المناطق السياحية والحيوية للعامة والمتنزهين على البحر مباشرة لتصبح متنفساً للجميع، وفقاً للأوامر والتوجيهات السامية.
وأوضحت "أمانة جازان"، أنها تحرص على معالجة جميع أشكال التشوّه البصري، وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على الأرواح في حال انهيارها، إلى جانب المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة.
وبيّنت "الأمانة" أن عملية الإزالة تأتي ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المنطقة، مؤكدة أنها مستمرة في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، واعتبارها منظراً غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيرة إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة.