بـ3 خطوات.. "المقاييس" توضح إجراءات الحجز المسبق لفحص المركبات

وكانت "المواصفات والمقاييس السعودية" قد أوضحت في تصريح سابق أن مركز سلامة المركبات بالمواصفات السعودية يعمل على رفع معدلات السلامة على طرق السعودية، من خلال تفعيل الفحص الفني الدوري للمركبات، والتحقق من سلامة السيارات وفق الممارسات العالمية. وقد أسهم تطوير برنامج الفحص الفني الدوري للمركبات في تحسين ‫السلامة المرورية على الطرق؛ وهو ما خفض عدد الوفيات بنسبة 35% في السعودية. مبينة أن ذلك يأتي بالتكامل مع الجهود الحكومية المبذولة من الجهات كافة.