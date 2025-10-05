أمير الرياض لمعلمي المنطقة: أنتم ركيزة أساسية في التنمية التعليمية والمجتمعية

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن هذه المناسبة تجسد تقدير المجتمع للدور النبيل الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.