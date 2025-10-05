أمير الرياض لمعلمي المنطقة: أنتم ركيزة أساسية في التنمية التعليمية والمجتمعية

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن هذه المناسبة تجسد تقدير المجتمع للدور النبيل الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.
وقال : “نحتفي اليوم بكم في يومكم العالمي، وهي مناسبة لإبراز أثركم في البيئتين التعليمية والمجتمعية، وتقديرًا لدوركم النبيل، إذ أنتم ركيزة أساسية في العملية التعليمية وشريك فاعل في التنمية المجتمعية.”
وأضاف سموه أن مشاركة إمارة المنطقة في هذه المناسبة تأتي امتدادًا لجهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – في العناية بالعلم والتعليم والاهتمام بالمعلمين والمعلمات، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في أداء رسالتهم، والإسهام في مسيرة البناء والنماء التي تشهدها المملكة.