4 معايير لحصول مستفيدي الضمان على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي

وقال "الضمان الاجتماعي والتمكين": إن هناك أربعة معايير للحصول على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي؛ تتضمن أن تكون الأسرة مؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وأن يكون الطالب منتظمًا دراسيًا في التعليم العام، وأن يكون عمر الطالب من 6 إلى 18 سنة، وأن يكون الطالب مسجلًا في نظام "نور".