4 معايير لحصول مستفيدي الضمان على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي

أكد "الضمان الاجتماعي والتمكين"، عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه ينبغي التحقق من تسجيل الأبناء في نظام نور للحصول على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.
وقال "الضمان الاجتماعي والتمكين": إن هناك أربعة معايير للحصول على دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي؛ تتضمن أن تكون الأسرة مؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وأن يكون الطالب منتظمًا دراسيًا في التعليم العام، وأن يكون عمر الطالب من 6 إلى 18 سنة، وأن يكون الطالب مسجلًا في نظام "نور".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي سيكون في 18 أغسطس 2024؛ ليتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم يأتي مساندًا لخدماتها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يضمن المساهمة في سد احتياجاتهم ومساعدتهم على توفير المستلزمات الدراسية وتجهيزهم لبداية العام الدراسي الجديد.
وسيتم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي في حسابات المستفيدين المؤهلين؛ حيث سيشمل الدعمُ جميعَ طلبة التعليم العام المنتظمين دراسيًّا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة، المسجلين في نظام نور.