الدكتور خالد البياري: هناك مبادرة كبيرة لإنشاء جامعة الدفاع الوطني قريبًا

كشف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، عن إنشاء وزارة الدفاع "جامعة الدفاع الوطني" قريبًا.
جاء ذلك في تصريحه لقناة الإخبارية على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة تحت عنوان: "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، بفندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، بمشاركة 150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية.
وأكد اهتمام وزارة الدفاع بموضوع الموارد البشرية سواء من ناحية التشريعات والتنظيمات والتدريب ومن هنا جاء التركيز على إنشاء إدارة عامة للموارد البشرية، مضيفًا: "هناك مبادرة كبيرة الآن لإنشاء جامعة الدفاع الوطني لتكمل حلقة المنظومة التعليمية والتدريبية في جامعة الدفاع وكل هذا يعطي انطباعًا بأن الموارد البشرية في الوزارة هي الأساس".
ووقعت وزارة الدفاع ووزارة التعليم مذكرة تعاون؛ لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية ضمن #مؤتمر_الشراكات_المستدامة.
وتشتمل المذكرة التي وقعها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري على تطوير الشراكات مع الجامعات وبرامج التجسير للمؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.
يُشار إلى أن مؤتمر الشراكات المستدامة الذي يختتم اليوم بفندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض يهدف إلى إظهار أهمية البحث العلمي والابتكار، وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، إضافةً إلى تحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وكذلك التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، وخلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية.
ووقعت على هامش المؤتمر العديد من الشراكات والاتفاقيات وإقامة 40 ورشة عمل تدريبية متخصصة في البحث والابتكار، و25 جلسة حوارية، بالإضافة إلى استعراض 220 اختراعًا علميًا من خلال معرض "التقنيات والابتكارات الواعدة" لأبناء الوطن خريجي الجامعات السعودية.