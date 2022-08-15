مواطنة تصلها رسالة مخالفة مرورية مرصودة قبل نظام "باشر" بسنوات في محافظة لم تزرها

واشتكى شقيق المواطنة من عدم صحة المخالفة؛ لكون المخالفة وقعت عام 2003 ولم يُسمح آنذاك بقيادة المرأة للسيارات، فضلاً عن موقع المخالفة خميس مشيط وشقيقته لم تذهب لجنوب المملكة إطلاقاً وكذلك عدم امتلاك شقيقته لمركبة نهائياً ولم يسبق لها قيادة السيارة ولا تحمل رخصة قيادة، مضيفا أن ما يؤكد كلامه عدم وجود أي بيانات المركبة في المخالفة المرصودة.