بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة المنورة

ويُعَد حي العاقول بالمدينة المنورة، واحدًا من 48 حيًّا شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.