في أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمن يعيشون أجواء روحانية داخل المسجد الحرام

سادت الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق خلال طواف الإفاضة في البيت العتيق، في ظل ما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.