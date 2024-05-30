مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم حملة تبرع بالدم لصالح "ضيوف الرحمن" بالتعاون مع "جمعية دمي"

من جانبه أوضح د.خالد المشيقح مدير بنوك الدم في تجمع القصيم الصحي أن هذه الحملة تنظم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وهي تستهدف حجاج بيت الله الحرام، وقدم المشيقح شكره لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم لاستضافته للفعالية، مشيراً إلى أنه ظل يسهم باستمرار في هذه الحملات، التي تستهدف الموظفين وزوار المجموعة، وأشاد بإقبالهم على التبرع، مضيفاً أن هذا التعاون بين المستشفى والتجمع الصحي سيتواصل مستقبلاً.