مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم حملة تبرع بالدم لصالح "ضيوف الرحمن" بالتعاون مع "جمعية دمي"

استضاف مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمي لضيوف الرحمن"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة وجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي".
وقال المهندس أحمد السليماني المدير العام للمستشفى أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية والخيرية، التي ينظمها المستشفى باستمرار، مضيفاً أن لهذه الحملة بالذات خصوصية، لأنها موجهة لصالح "ضيوف الرحمن" وحجاج بيت الله الحرام، الذين نتشرف ونشعر بالفخر ونحن نقوم بخدمتهم، وشدد م.السليماني أن المستشفى يخطط لمضاعفة مبادراته المجتمعية وتنويعها في المرحلة القادمة بحيث ينتفع منها أكبر قدر من المستفيدين من مختلف فئات المجتمع، وعبر عن تقديره لتجمع القصيم الصحي وشكره لجمعية "دمي" وثمن جهودها الخيرية والمجتمعية.
من جانبه أوضح د.خالد المشيقح مدير بنوك الدم في تجمع القصيم الصحي أن هذه الحملة تنظم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وهي تستهدف حجاج بيت الله الحرام، وقدم المشيقح شكره لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم لاستضافته للفعالية، مشيراً إلى أنه ظل يسهم باستمرار في هذه الحملات، التي تستهدف الموظفين وزوار المجموعة، وأشاد بإقبالهم على التبرع، مضيفاً أن هذا التعاون بين المستشفى والتجمع الصحي سيتواصل مستقبلاً.
و قال د. ناصر حبيشة المدير الطبي للمستشفى أن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1445هـ، ودعم احتياجاتها من مختلف الفصائل، وتحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الطبية العاجلة ومساعدة الحالات عند طلبها، والإسهام في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين من ضيوف الرحمن، مضيفاً أن الحملة تشمل فحص العلامات الحيوية ونسبة الهيموجلوبين، وتثقيف المتبرع بالفوائد الصحية للتبرع، إضافة إلى ترسيخ الأهداف الإنسانية النبيلة التي تحملها مثل هذه المبادرات ونشر قيمها.