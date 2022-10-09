أمير الحدود الشمالية يدشّن 15 مشروعاً مائياً وبيئياً وتنموياً بتكلفة تقارب 2 مليار ريال

كما بيّن أنه لدعم مدينة وعد الشمال المستقبلٍ الاقتصادي والتنموي، والصناعي والتعديني، وتلبيةً لاحتياجاتها من المياه، وحفاظاً على المياه الجوفية، فقد نفّذت شركة المياه الوطنية منظومة لنقل المياه المجددة إلى مدينة وعد الشمال ضمن 4 مراحل، تبدأ من مدينة سكاكا، مروراً بمدينة عرعر ومحافظة طريف، وصولاً إلى مدينة وعد الشمال، شملت إنشاء محطة تنقية للمياه المعالجة بطاقة 115 ألف متر مكعب في اليوم، وخطوط نقل بأطوال قاربت 465 كيلو متراً طولياً، و17 خزاناً بسعة تصميمة بلغت 810 آلاف متر مكعب، وتشيّيد 8 محطات ضخ بقدرات تتراوح بين 18 ألف م3 يومياً إلى 120 ألف م3 يومياً، وتشغيل نظام مراقبة وتحكم (سكادا) لعمليات النقل اليومية، إذ بلغت تكلفة هذه المشاريع أكثر من 1.72 مليار ريال.