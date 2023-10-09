فيصل بن فرحان يصل بغداد ويلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.