في حصاد أكتوبر 2024: إنجازات سعودية تُعزِّز مكانتها العالمية وتؤكد رؤية التحوُّل المذهل

شهد موسم الرياض 2024 المزيد من النجاحات الباهرة؛ إذ جذب أكثر من مليونَيْ زائر في أسبوعه الأول. وتميز الموسم بتنظيم فعاليات متنوعة عبر مناطق رئيسية، مثل "بوليفارد وورلد" و"المملكة أرينا". وقد تم تسليط الضوء على هذا الحدث كرمز للتميز السياحي والترفيهي في المنطقة.