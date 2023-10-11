في دورته غير العادية.. وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.