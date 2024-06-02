"البيئة": انضمام المملكة لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ يسرّع الاستثمارات الزراعية

وتضمُّ المبادرةُ أكثرَ من "200" شريكٍ حكومي وغير حكومي، ومن دول مجموعة العشرين "G20" تضمّ: "أستراليا، والبرازيل، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة"، إضافة إلى دول أخرى تشمل: "الإمارات، ومصر، والمغرب، وأذربيجان، وتشيلي، وكولومبيا، وغانا، وإيرلندا، وهولندا، ونيوزلندا، ونيجيريا، وباراغواي، والفلبين، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد".