نجاح كبير لعمليات "الدوالي" و"الأورام" و"الشرايين" وخشونة المفاصل بالأشعة التداخلية

وتتميز الأشعة التداخلية بارتفاع نسب نجاحها إضافة إلى قصر فترة النقاهة حيث أن معظمها لا يستغرق أكثر من "30" دقيقة، ولا تتطلب التخدير الكامل علاوة على أنها من عمليات اليوم ، حيث يغادر المريض في نفس اليوم، كما أنها أكثر أماناً، ولأنه إجراء لا يتطلب شقوقاً جراحية، فإنه يحافظ على الشكل الجمالي للمريض الذي يستطيع ممارسة أنشطته اليومية بحرية تامة بعد العملية مباشرة.