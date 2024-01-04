زاروا العديد من المواقع الأثرية.. طلاب مدارس تبوك يتعرفون على حضارة تيماء

من جانبه قال رائد النشاط في المدرسة محمد مشبب العمري: "سعدنا بما وجدناه خلال زيارتنا لهذه المدينة المتأصلة في التاريخ بمختلف الحضارات، كما سعدنا بحفاوة الاستقبال من قِبَل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومما أسعدنا أيضًا الكم الهائل من المعلومات الثمينة المقدمة للطلاب، التي توضح تاريخ أجدادهم في هذه الأرض الطيبة.