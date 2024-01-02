أمين التحالف الإسلامي يبحث مع سفير الصومال بالمملكة القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم, سفير جمهورية الصومال لدى المملكة أويس حاجي يوسف أحمد والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء بحث القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والمبادرات الإستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والشأن العسكري.
بعد ذلك تجول الضيف والوفد المرافق في مقر التحالف واطلعوا على أهم ما يُقدّم من دراسات وأبحاث ومبادرات إستراتيجية معنية بمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما اطّلع على آليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
ونوه السفير الصومالي بما يقوم به التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، مؤكداً الدور الكبير و الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية والإسلامية، ومن ضمنها جمهورية الصومال، والذي من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف الإسلامي يعمل وفق روئ إستراتيجية مبنية على أُسس منهجية يدعمها ويساندها تطلعات دول التحالف الصادقة في محاربة كل ما من شأنه إثارة العنف والتطرف، موضحاً أهمية الموقع الجيوسياسي لجمهورية الصومال وأثر ذلك في تقنين الحِراك المتطرف في منطقة القرن الأفريقي.
ولفت إلى أن التواجد الصومالي في التحالف الإسلامي سيكون له أثر كبير في عمليات تبادل الخبرات وتحقيق المكاسب التي تعود على الصومال ودول الجوار بالنفع والفائدة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.