أمين التحالف الإسلامي يبحث مع سفير الصومال بالمملكة القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب

بعد ذلك تجول الضيف والوفد المرافق في مقر التحالف واطلعوا على أهم ما يُقدّم من دراسات وأبحاث ومبادرات إستراتيجية معنية بمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما اطّلع على آليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.