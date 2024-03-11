شاهد.. أمانة الشرقية تزين الدمام بأكثر من 2500 علم احتفاءً بيوم العلم السعودي

وقال المهندس الجبير إن هذا اليوم يُجسد مفهوم الدولة، ويُعبّر عن الوحدة الوطنية والعمق التاريخي للمملكة، ويُعد رمزًا للدولة والوطن، ويُعبر عن الشموخ والعزة والمكانة والكرامة، والمبادئ التي تقوم عليها البلاد، وعلم المملكة علم متوارث، ويحق لكل مواطن ومواطنة يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، أن يفخر به وما قامت به دولته من إنجازات ونجاح، وكيف عملت على مواكبة التطور والتقدم لكي يصل لمكانة عالية بين الدول الأخرى.