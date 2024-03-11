شاهد.. أمانة الشرقية تزين الدمام بأكثر من 2500 علم احتفاءً بيوم العلم السعودي

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بتهيئة الشوارع الرئيسية والميادين بالدمام، وتزيينها بأكثر من (2500) علم حاملاً راية التوحيد، وذلك احتفاء بيوم "العلم السعودي" الذي يصادف الـحادي عشر من شهر مارس من كل عام، حيث توشحت ميادين الدمام الرئيسية، والواجهات البحرية بالعلم السعودي؛ تعزيزًا لمعاني الولاء تحت راية التوحيد.
وبهذه المناسبة رفع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.
وقال المهندس الجبير إن هذا اليوم يُجسد مفهوم الدولة، ويُعبّر عن الوحدة الوطنية والعمق التاريخي للمملكة، ويُعد رمزًا للدولة والوطن، ويُعبر عن الشموخ والعزة والمكانة والكرامة، والمبادئ التي تقوم عليها البلاد، وعلم المملكة علم متوارث، ويحق لكل مواطن ومواطنة يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، أن يفخر به وما قامت به دولته من إنجازات ونجاح، وكيف عملت على مواكبة التطور والتقدم لكي يصل لمكانة عالية بين الدول الأخرى.