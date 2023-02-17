"إغاثي الملك سلمان" يُنفِّذ مشاريع إنسانية في اليمن والأردن والسودان ولبنان وأفغانستان وباكستان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 60 طنًّا و776 كيلوجرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.976 فردًا.