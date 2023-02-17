"إغاثي الملك سلمان" يُنفِّذ مشاريع إنسانية في اليمن والأردن والسودان ولبنان وأفغانستان وباكستان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 60 طنًّا و776 كيلوجرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.976 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تُنفِّذه السعودية عن طريق المركز للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في محلية المناقل بولاية الجزيرة بالسودان، شملت 350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.790 متضررًا من الفيضانات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود السعودية ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة، والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.
وفي الأردن وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.736 حقيبة مدرسية على الطلاب من أبناء اللاجئين السوريين في محافظتَي الكرك ومعان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.736 طالبًا وطالبة.
وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاج إليها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة.
ونفَّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 41 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات لإسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ووزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية على الأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة جلال أباد مركز ولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد.
وفي باكستان وزَّع "إغاثي الملك سلمان" أمس الأول 1.074 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من الفيضانات في منطقتَي ميربور خاص وعمر كوت بإقليم السند، استفاد منها 7.518 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.