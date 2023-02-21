"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجين بقيمة 6 ملايين دولار لدعم الشعب اليمني

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في ضمان تقديم الجودة للتدريب في حالات الطوارئ باليمن من خلال بناء وتطوير قدرات 15.250 معلمًا ومعلمة في المدارس، وتقديم خدمات التعليم المتسمة بالجودة القائمة على الأدلة وبجودة عالمية للمجتمع، وتوفير الطرق والوسائل التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية في بعض المدارس بمديرات أبين، عدن، الضالع، لحج، تعز.