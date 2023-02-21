"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجين بقيمة 6 ملايين دولار لدعم الشعب اليمني

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وقد وقّع الاتفاقيتين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر.
وسيتم بموجب الاتفاقية الأولى التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي يتطلبها السوق المحلي، وذلك في المناطق الريفية بمحافظات أبين، ولحج، والضالع، وعدن، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والتي يستفيد منها 1.491 فردًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.
وبمقتضى الاتفاقية الثانية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية، سيتم الإسهام في الحد من الضعف وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في محافظات عدن، وحضرموت، ولحج اليمنية، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1.084 فردًا من المتضررين والنازحين داخليًا والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقيتان الموقعتان اليوم استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية في اليمن.
على صعيد آخر، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الشباب العالمي باليمن، لتدريب المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين في المدارس على التعامل مع حالات الطوارئ، على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.
ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في ضمان تقديم الجودة للتدريب في حالات الطوارئ باليمن من خلال بناء وتطوير قدرات 15.250 معلمًا ومعلمة في المدارس، وتقديم خدمات التعليم المتسمة بالجودة القائمة على الأدلة وبجودة عالمية للمجتمع، وتوفير الطرق والوسائل التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية في بعض المدارس بمديرات أبين، عدن، الضالع، لحج، تعز.
وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم في اليمن.