رياح عاتية وسقوط جدار يؤديان إلى مصرع شابَّيْن في مكة خلال حضور عزاء جدهما

في حادث مأساوي، لقي شابان في العقد الثاني من العمر حتفهما في مكة المكرمة نتيجة لانهيار جدار إحدى الاستراحات، خلال استقبالهما المعزين في وفاة جدهما؛ وذلك بعد تعرُّض الموقع لرياح عاتية، شهدتها العاصمة المقدسة مساء أمس، وكانت سببًا في وقوع الحادث المروع الذي أنهى حياة الشابَّيْن.
وأوضح أحد أقارب المتوفيَيْن لـ"سبق" أنه أثناء حضور شابَّيْن مراسم العزاء لجدهما، وكانا موجودَين عند باب الاستراحة في وقت صلاة المغرب لاستقبال المعزين، وفي لحظة سريعة انهار جدار الاستراحة عليهما؛ ما أدى إلى وفاتهما على الفور. ويبلغ الأول من العمر 15 عامًا، والآخر 19 عامًا.
وسارعت فِرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقامت بإخلاء الموقع وتأمينه، ورفع الأنقاض، وانتشال الشابَّيْن، وقد اتضح أنهما فارقا الحياة.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.