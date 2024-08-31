رياح عاتية وسقوط جدار يؤديان إلى مصرع شابَّيْن في مكة خلال حضور عزاء جدهما

وأوضح أحد أقارب المتوفيَيْن لـ"سبق" أنه أثناء حضور شابَّيْن مراسم العزاء لجدهما، وكانا موجودَين عند باب الاستراحة في وقت صلاة المغرب لاستقبال المعزين، وفي لحظة سريعة انهار جدار الاستراحة عليهما؛ ما أدى إلى وفاتهما على الفور. ويبلغ الأول من العمر 15 عامًا، والآخر 19 عامًا.